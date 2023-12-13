«Комсомольская правда» рассказала подробности о смерти журналистки Царевой

13 декабря тело Анны Царевой нашли в московской квартире. Последнее время она болела: у нее наблюдались высокая температура и боль в горле. Симптомы временно оставили журналистку, но вскоре вернулись снова. Коллеги неоднократно советовали девушке обратиться к врачам, проверить легкие и сердце. Однако она продолжала трудиться на благо любимой редакции KP.RU. Там сообщили, что Царева снова слегла с температурой, но работала из дома.

«Выпила лекарства, ложусь спать» - так звучало последнее сообщение Царевой, которое она послала подруге.

Больше на связь журналистка не выходила. На следующий день Цареву нашли в кровати без признаков жизни. Ее уход шокировал редакцию, друзей и близких.

– «Мы, вся «Комсомолка», ищет слова, чтобы утешить родителей, чем-то помочь, чем-то сгладить невероятную боль утраты… Мы плачем вместе с ними… Прощай, Аня! Нам будет очень тебя не хватать...», — пишет редакция KP.RU.

В материале отмечается, что Царева ранее никогда не жаловалась на самочувствие, у нее не было хронических заболеваний. Что за вирус сразил талантливую девушку, и какие осложнения из-за него возникли, пока неизвестно.

Анна Царева имела богатый опыт работы в мире журналистике и занимала высокие должности. Последнее время она являлась руководителем отдела выпуска коммерческого контента в «Комсомольской правде», а до этого работала в ТАСС и других изданиях.