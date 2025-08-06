Кому 18, а кому 36 часов? В России утвердили новые ставки для учителей

Для российских учителей установили норму часов учебной нагрузки 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Об этом со ссылкой на соответствующий документ Минпросвещения РФ сообщает РИА Новости.

Количество часов, которое должен отработать педагог, определяет образовательное учреждение.

Воспитателям детских садов, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку заработной платы.

Кроме того, ведомство утвердило норму педагогической работы — 30 часов в неделю за ставку заработной платы — инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям. Воспитателям, которые занимаются с детьми с ОВЗ установили продолжительность рабочего времени 25 часов в неделю.

Учебная нагрузка учителей-дефектологов и учителей-логопедов будет составлять 20 часов в неделю.

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