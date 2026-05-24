Кому из российских пенсионеров автоматически удвоят фиксированную выплату с 1 июня: опубликован список

С 1 июня в Российской Федерации вступает в силу плановое увеличение пенсионного обеспечения для целого ряда льготных категорий граждан. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Корректировка пенсионных выплат в начале лета

Как сообщил в официальном интервью информационному агентству РИА Новости депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Алексей Говырин, грядущий перерасчет затронет пожилых людей, отметивших 80-летний юбилей в мае, лиц с официально подтвержденной первой группой инвалидности, пенсионеров, содержащих несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи, а также заслуженных тружеников агропромышленного комплекса.

Механизм удвоения выплат для юбиляров и инвалидов I группы

Для российских граждан, чей возраст в мае достиг 80 лет, предусмотрено автоматическое двухкратное увеличение базового элемента пенсионного обеспечения — фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Денежная сумма увеличится с базовой планки в 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Дополнительно к этому юбилярам гарантировано ежемесячное начисление специальной надбавки на осуществление ухода за пожилым человеком, которая составляет 1 413,86 рубля. В результате суммарный объем чистой ежемесячной прибавки для данной категории граждан составит ровно 10 998,55 рубля.

Аналогичный по структуре и объемам финансовый перерасчет будет произведен для тех пенсионеров, которым в течение мая профильные специалисты Федерального учреждения медико-социальной экспертизы впервые установили первую группу инвалидности. Законодательство отдельно оговаривает, что данная надбавка формируется в беззаявительном порядке на основе цифровых сведений из единой государственной информационной системы, без необходимости личного посещения ведомств.

Доплаты за нетрудоспособных иждивенцев и сельский стаж

С 1 июня повышенные переводы начнут приходить и тем российским пенсионерам, которые на протяжении мая своевременно подали официальное заявление на перерасчет в связи с появлением у них на иждивении нетрудоспособных родственников. К данной правовой категории относятся:

Несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет.

Дети-инвалиды любого возраста с детства.

Близкие родственники, признанные нетрудоспособными.

Студенты российских и зарубежных вузов, обучающиеся по очной форме, вплоть до достижения ими возраста 23 лет.

За каждого официально подтвержденного члена семьи пенсионеру полагается гарантированная государством надбавка в размере 3 194,90 рубля. Действующее законодательство накладывает ограничение на максимальное число иждивенцев — денежные средства могут начисляться максимум на трех человек, находящихся на иждивении.

Дополнительный финансовый бонус с начала июня ожидает неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в сельской местности и накопивших не менее 30 календарных лет профильного трудового стажа в организациях сельскохозяйственного сектора. Профессии получателей должны строго соответствовать утвержденному Правительством РФ перечню. Для этой группы граждан базовая фиксированная выплата подлежит росту на 25%, что в денежном эквиваленте принесет пенсионерам дополнительно по 2 396,17 рубля ежемесячно. Депутат подчеркнул, что если перерасчет по возрасту и инвалидности происходит автоматически, то в случае с иждивенцами пенсионерам необходимо самостоятельно предоставить подтверждающие документы в клиентскую службу Социального фонда России (СФР).