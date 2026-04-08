Кому из водителей придется сменить номерные знаки из-за нового ГОСТа: попадет под замену почти каждый

С наступлением 2026 года в России вступают в полную силу обновленные правила эксплуатации государственных регистрационных знаков. Владельцам транспортных средств необходимо проверить соответствие своих номеров стандартам, чтобы избежать административной ответственности и сложностей при перепродаже имущества, сообщает 110.km.

Внедрение государственного триколора как обязательного элемента

С 2026 года на дорогах страны усиливается контроль за соблюдением норм ГОСТ Р 50577-2018, изменения в который были внесены еще 1 января 2025 года. Согласно обновленному регламенту, наличие изображения российского флага в правой нижней части номерной пластины теперь является строго обязательным для большинства категорий транспорта. Как указывают профильные аналитические ресурсы, данная мера направлена на унификацию внешнего вида знаков и повышение их идентификационных качеств.

Под действие новых правил подпадают все стандартные белые номера. Тем не менее предусмотрен ряд исключений для специфических типов знаков. К ним относятся красные дипломатические номера, желтые знаки для общественного транспорта и такси, синие номера ведомств МВД, а также квадратные пластины для мотоциклов. Кроме того, требование не распространяется на транзитные знаки с литерой «Т», предназначенные для выезда за пределы государства. Знаки указанных типов, выпущенные до наступления 2025 года, разрешается использовать в прежнем виде.

Система штрафов и риски для участников рынка

С начала 2025 года законодательство предусматривает наказание за использование номеров без флага, если они были выданы или заменены после вступления поправок в силу. Нарушителям грозит официальное предупреждение или денежное взыскание в размере 500 рублей. В 2026 году надзорные органы планируют проводить регулярные рейды для выявления таких несоответствий. Важно учитывать, что если автомобиль прошел процедуру регистрации до 1 января 2025 года, принудительная замена знаков не требуется, и старые номера остаются легитимными.

Серьезное давление оказывается и на бизнес, специализирующийся на изготовлении дубликатов. Эксперты предупреждают, что организации, выдающие знаки без триколора в нарушение актуального ГОСТа, рискуют столкнуться не только с крупными штрафами, но и с окончательным аннулированием лицензии на деятельность.

Влияние на куплю продажу транспортных средств

Новые правила создают дополнительные нюансы для вторичного рынка автомобилей. Если новый собственник приобретает машину со старыми номерами без флага после 1 января 2025 года, он обязан самостоятельно произвести замену знаков при постановке на учет. Специалисты в области автоподбора отмечают, что в 2026 году наличие устаревших номеров может стать поводом для торга, так как покупатель будет вынужден нести дополнительные расходы и тратить время на получение корректных дубликатов. Таким образом, своевременное приведение документов в порядок становится залогом быстрой и выгодной сделки.