Кому молиться 15 января? Слова этого святого лечат души даже 200 лет спустя

В день памяти преподобного Серафима Саровского, отмечаемого 15 января, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов подчеркнул непреходящее значение этого святого для духовного пути России. В беседе с REGIONS общественник отметил, что сила учения старца заключается в его доступности: он показал путь ко спасению каждому, независимо от положения.

Рассказывая о жизни святого, зампред ВРНС выделил его уникальный молитвенный подвиг — тысячу дней и ночей на камне, затвор и строжайшее воздержание. Однако, по его словам, для современного человека еще ценнее последующий этап жизни старца, когда, завершив уединение, он с великой любовью открыл двери своей кельи для всех страждущих, встречая каждого словами «Христос воскресе, радость моя!». В этом преображении из сурового подвижника в «всем радостного» старца Иванов видит суть духовного делания, которое должно рождать в душе любовь и свет для ближних.

«Простая и ясная цель христианской жизни, как он ее указывал — стяжание Духа Святого, — становится понятным и крепким ориентиром для мирянина и монаха, для ученого и простого труженика», — сказал Иванов.

Особое внимание в беседе было уделено неразрывной связи преподобного Серафима с исторической судьбой страны. Иванов напомнил, что святой прозорливо предвидел будущие испытания России и ее последующее возрождение.

«Сегодня, когда Саровская пустынь и Дивеево вновь стали местами всенародного поклонения, мы ясно видим исполнение его пророчеств. Это служит крепким свидетельством того, что подлинная народная святыня не может быть уничтожена», — отметил он.

Говоря о практическом значении заветов святого для современности, общественник указал, что наставление о стяжании Духа Святого через добрые дела остается самым практичным руководством. Там, где есть милосердие, смирение и искренняя молитва, расцветает подлинная жизнь, а общности, построенные на этих началах, обретают внутреннюю крепость. Именно поэтому пример преподобного Серафима, по словам Иванова, так важен для всех созидательных общественных начинаний сегодня, напоминая, что цель жизни — в обретении духовной радости, сильнее всех мирских трудностей.

Ранее сообщалось, что запрет на одно таинство во время месячных ошибочно перенесли на святую воду.