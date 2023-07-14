«Кому надо — тот дойдет»: в Госдуме предложили продавать алкоголь только в специализированных магазинах
Россиянам поддержали идею депутатов запретить продажу алкоголя в супермаркетах
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Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили продавать спиртное только в алкомаркетах, куда будет закрыт вход детям, сообщает URA.RU.
Парламентарии утверждают, что подобная инициатива снизит число спонтанных и неосознанных покупок алкоголя, а также его продажу несовершеннолетним. Важным законодатели считают и тот факт, что в обычных супермаркетах система накопления баллов позволяет тратить их на любую продукцию, в том числе на спиртное.
В порядке исключения депутаты думают о том, чтобы сделать поблажки для малонаселенных пунктов, где будет сложно реализовать инициативу сразу.
«По всему миру уже давно работает эта практика: в алкомаркетах — крепкое, в обычных магазинах — пиво и винные напитки»; «Детские товары в детских магазинах, лекарства — в аптеке, алкоголь — в специализированных магазинах. Кому надо — тот дойдет»; «Стоять на кассе с продуктами рядом с воняющими маргиналами противно. Дети ходят в магазин, а на кассе прямо стоит алкоголь. Я обеими руками за!» — поддержали инициативу россияне.
Ранее сообщалось, что депутат Нилов обозначил единственный метод борьбы с массовыми отравлениями алкоголем.