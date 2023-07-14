«Кому надо — тот дойдет»: в Госдуме предложили продавать алкоголь только в специализированных магазинах

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили продавать спиртное только в алкомаркетах, куда будет закрыт вход детям, сообщает URA.RU.

Парламентарии утверждают, что подобная инициатива снизит число спонтанных и неосознанных покупок алкоголя, а также его продажу несовершеннолетним. Важным законодатели считают и тот факт, что в обычных супермаркетах система накопления баллов позволяет тратить их на любую продукцию, в том числе на спиртное.

В порядке исключения депутаты думают о том, чтобы сделать поблажки для малонаселенных пунктов, где будет сложно реализовать инициативу сразу.

«По всему миру уже давно работает эта практика: в алкомаркетах — крепкое, в обычных магазинах — пиво и винные напитки»; «Детские товары в детских магазинах, лекарства — в аптеке, алкоголь — в специализированных магазинах. Кому надо — тот дойдет»; «Стоять на кассе с продуктами рядом с воняющими маргиналами противно. Дети ходят в магазин, а на кассе прямо стоит алкоголь. Я обеими руками за!» — поддержали инициативу россияне.

Ранее сообщалось, что депутат Нилов обозначил единственный метод борьбы с массовыми отравлениями алкоголем.