Кому положены новые налоговые выплаты в России: государство расширяет поддержку семей с детьми

В России новую семейную налоговую выплату смогут оформить свыше 4 млн семей, воспитывающих более 11 млн детей. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий флорист-дизайнер крупной сети розничных цветочных магазинов с доставкой «Цветовик».

Масштаб новой меры поддержки

По предварительным расчетам, семейную налоговую выплату смогут получить более 4 млн российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что мера затронет свыше 11 млн детей, воспитывающихся в этих семьях.

Сколько заявлений уже подано

На данный момент около 1,5 млн граждан уже подали заявки на получение новой выплаты. Интерес к программе продолжает расти по мере расширения информации о порядке оформления.

Кто может рассчитывать на выплату

Согласно разъяснениям, право на поддержку имеют работающие родители, опекуны, усыновители и попечители, воспитывающие двух и более детей. Возраст детей учитывается либо до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении.

Также важным условием является наличие гражданства и постоянное проживание в стране, а также уплата подоходного налога за предыдущий год. Дополнительным требованием является отсутствие задолженности по алиментам.