Кому повезет больше всех: названы попавшие в апрельскую индексацию счастливчики

С первого апреля в России повысят социальные пенсии и выплаты для ряда категорий граждан. Индексация на 6,8% затронет инвалидов, детей-сирот, представителей северных народов и пожилых людей старше 80 лет, пишет РИА Новости.

С апреля текущего года в России пройдет плановая индексация социальных пенсий и ряда других выплат. Как сообщила профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, увеличение составит 6,8%, что соответствует прогнозируемому росту прожиточного минимума пенсионера.

Повышение коснется получателей социальных пенсий по инвалидности всех трех групп. Прибавку также получат инвалиды с детства и дети-инвалиды. Помимо этого, индексация распространится на детей-сирот и ребят, оставшихся без родительского попечения.

В списке на увеличение выплат значатся представители малочисленных народов Севера. Речь идет о мужчинах, достигших 55 лет, и женщинах, которым исполнилось 50. Кроме того, прибавку ждут отдельные категории федеральных льготников. К ним относятся военнослужащие по призыву, летчики-испытатели, космонавты, участники Великой Отечественной войны и граждане, пострадавшие от радиационных катастроф.

Юлия Финогенова уточнила, что проиндексируют и выплаты за особые заслуги перед страной. Это касается Героев Российской Федерации и обладателей олимпийских золотых медалей.

Особые условия предусмотрены для пожилых граждан. Тем, кому в апреле исполнится 80 лет, а также лицам, которым впервые установят инвалидность первой группы, фиксированную часть страховой пенсии повысят вдвое.