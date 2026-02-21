Кому повезло: с 1 марта некоторые категории пенсионеры получат прибавку автоматом

С 1 марта текущего года отдельной категории российских пенсионеров будет повышено материальное обеспечение. Как сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру», прибавка коснется граждан, чей восьмидесятилетний юбилей пришелся на февраль.

Парламентарий пояснила, что фиксированная выплата для таких получателей будет автоматически удвоена. Пенсионерам не придется подавать заявления или лично посещать отделения Социального фонда — перерасчет произойдет в беззаявительном порядке.

Бессараб также представила данные о недавних изменениях в системе пенсионного обеспечения. Она напомнила, что с 1 января текущего года страховые пенсии были проиндексированы, что затронуло 38 миллионов человек. В феврале повышение на 5,6% коснулось более 40 видов различных социальных выплат, администрируемых Соцфондом.

Депутат отметила, что процесс индексаций продолжится и весной. Уже с 1 апреля правительство планирует увеличить социальные пенсии на 6,8%. Под действие этого повышения попадут 4,5 миллиона граждан. Средний размер такой пенсии после индексации вырастет более чем на тысячу рублей в месяц.