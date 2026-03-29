Кому скинут цену на ОСАГО: полный разгром готовят для аварийных водителей

Как пояснил президент организации Евгений Уфимцев, механизм изменений привязан к данным автоматизированной системы страхования за предыдущий период. Отсчет ведется с 1 апреля каждого года и заканчивается 31 марта следующего года. Если в систему попадают сведения о совершенных страховых выплатах, коэффициент увеличивается. Причем чем больше таких выплат, тем выше становится множитель.

Аккуратные водители, избегающие аварий, получат снижение цены на полис. Минимальный коэффициент 0,46 доступен тем, кто долгое время не становился виновником ДТП. Для нарушителей максимальное значение достигает 3,92. Новичкам, оформляющим первый договор, присваивается показатель 1,17. Если в полисе значится несколько человек, для расчета применяется самый высокий коэффициент из имеющихся.