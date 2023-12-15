Кондитер из подмосковных Химок готовит новогодние букеты из зефира

Химкинский кондитер Елена Запрягаева в преддверии Нового года решила приготовить из зефира уникальные новогодние букеты.

В октябре в Химках состоялся форуме «Бизнес ReStart 2023». На нем Елена Запрягаева представила свое ноу-хау, которое было одобрено участниками мероприятия. Кондитера это вдохновило продолжить работу в выбранном направлении.

Как отмечает Елена, зефир изготавливается из натуральных ягод, в нем содержится минимальное количество сахара. Такой подарок подойдет каждому, уверяет кулинар.