Кондитерская фабрика «Победа» расширяет производство в Егорьевске

Кондитерская фабрика «Победа» продолжает модернизировать производство в подмосковном Егорьевске, на предприятии установили пять новых производственных и упаковочных линий. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«В этом месяце планируют монтаж еще двух упаковочных линий. В конце лета также планируют закупить оборудование для разлива шоколада, которое установят к сентябрю. Проведенная модернизация позволит увеличить мощности производства на 24 тысячи тонн ежегодно», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, на эти цели направили 350 миллионов рублей в виде инвестиций. Сейчас на фабрике также ведутся предпроектные работы для строительства нового корпуса предприятия. Все работы завершат в третьем квартале этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.