Конец автоподписок, латинице: важные законы с 1 марта 2026, которые затрону всех

С первого дня весны в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений. Как пишет Мартыновский вестник, они коснутся оплаты коммуналки, внешнего вида городских вывесок, ипотеки, дачников и даже газового оборудования. Рассказываем о самых важных нововведениях.

Первый день весны принесет россиянам не только потепление, но и множество новых правил. С 1 марта 2026 года начнут действовать поправки, которые затронут практически все сферы жизни — от городской рекламы до содержания скота. Разберем основные изменения по порядку.

Русский язык выходит на первый план

Города ждет лингвистическая реформа. Теперь все вывески, указатели и таблички должны быть написаны преимущественно на русском языке. Иностранные слова использовать можно, но только как дополнение к отечественным, причем кириллица должна оставаться главной. Застройщиков тоже коснутся ограничения: называть новые жилые комплексы латиницей запретят. Вместо «Green Park» появится «Зеленый парк», причем правило распространяется только на проекты, стартующие после 1 марта. Власти рассчитывают, что такая мера поможет защитить национальный язык и сделает городское пространство более культурно единым.

Коммуналка по новым правилам

Миллионы граждан ощутят перемены при оплате счетов за квартиру. Срок внесения платежей сдвинулся: теперь оплачивать квитанции нужно до 15 числа каждого месяца, хотя раньше крайней датой было 10-е. При этом управляющие компании обязаны приносить платежки не позднее 5-го числа. Нововведение должно навести порядок в расчетах и убрать возможность для манипуляций датами со стороны УК.

Прощай, автоматическая подписка

Хорошая новость для тех, кто устал от списаний за ненужные сервисы. Закон запрещает компаниям автоматически продлевать подписки и снимать деньги без явного согласия человека. Теперь владелец карты должен каждый раз подтверждать, что действительно хочет пользоваться услугой дальше. Это надежно перекроет кислород мошенникам и навязчивым сервисам.

Газ под государственным контролем

В сфере газоснабжения грядут серьезные перемены. Заключить договор на поставку топлива теперь можно через «Госуслуги» или сайт газовой компании, хотя бумажный вариант тоже остается. Государство взяло под контроль цены на техобслуживание оборудования — они больше не рыночные, а устанавливаются официально. Кроме того, появились новые поводы для отключения газа: если жильцы проигнорировали предписание починить приборы или истек срок службы гибкой подводки.

Ипотека только лично

Покупателей жилья защитят от мошенников. Оформить ипотеку по доверенности теперь нельзя — заемщик обязан сам прийти в банк и подписать договор. Исключение сделали только для случаев, когда доверенность заверил нотариус.

Борщевик вне закона

Дачникам и владельцам земли придется активнее бороться с сорняками. С 1 марта заросший борщевиком участок грозит серьезными штрафами. Обычным гражданам это может стоить до 50 тысяч рублей, а организациям — до 700 тысяч.

Прочие изменения

Водителей ждет увеличение часов практики в автошколах: для категории B минимум вырастет с 38 до 42 занятий. Владельцы скота и рыбы должны успеть промаркировать животных до 1 марта, иначе получат административные штрафы. Промышленные предприятия обяжут снижать выбросы в плохую погоду. Также ужесточаются требования к гостиницам, пожарной безопасности и торговле табаком. Весна действительно начинается с больших перемен.