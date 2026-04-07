Конец бедности: озвучена новая цифра минимальной зарплаты для каждого гражданина

В Госдуме выступили с инициативой повысить минимальную зарплату до 60 тысяч рублей для выравнивания доходов по регионам. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов выступил с предложением значительно увеличить минимальный размер оплаты труда. По его мнению, показатель должен быть доведен как минимум до 60 тысяч рублей.

Политик считает, что увеличение минимальной зарплаты позволит сократить разрыв в доходах между регионами страны. Он подчеркнул, что нынешний уровень выплат не соответствует реальным экономическим условиям и требует пересмотра в сторону повышения.

С начала 2026 года в России минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 27 093 рублей. Предложение о его более чем двукратном увеличении может стать одной из ключевых тем для обсуждения в парламенте, поскольку затрагивает вопросы социальной политики и уровня жизни населения.