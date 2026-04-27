«Конец бездорожью к святыням»: в Тверской области приведут в порядок трассы к храмам XVIII–XIX веков

В Тверской области в 2026 году продолжится масштабный ремонт дорог, ведущих к знаковым православным святыням, которые традиционно привлекают тысячи туристов и паломников. Работы будут проходить в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как заявил на заседании регионального Правительства Виталий Королев, обновление туристических направлений наряду с социально значимыми маршрутами является одной из приоритетных задач для области.

Одним из ключевых объектов станет региональная автодорога «Москва — Санкт-Петербург» — Лихославль, которая служит основным туристическим маршрутом в столицу Тверской Карелии. Именно здесь расположен Храм Успения Пресвятой Богородицы, возведенный в конце XIX века на средства прихожан и купца Зверькова. В Осташковском округе по нацпроекту приведут в порядок межмуниципальную дорогу Осташков — Верхние Котицы, проходящую вдоль живописного озера Селигер. В Верхних Котицах находится действующий храм Казанской иконы Божией Матери, построенный в XVIII веке.

Кроме того, в текущем году завершится масштабный ремонт улично-дорожной сети Торжка, начатый ранее. В 2025-м здесь уже обновили улицу Кузнечную, ведущую к памятнику основателю Борисоглебского монастыря преподобному Ефрему Новоторжскому. В 2026-м планируется отремонтировать 16 улиц общей протяженностью почти 14 километров, включая подъезды к Новоторжскому Борисоглебскому мужскому монастырю, Спасо-Преображенскому собору и другим храмам.