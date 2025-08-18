Конец блатной абвгдейки: владельцев авто с номерами АУЕ и ВОР заставят перерегистрироваться

В России могут запретить автомобильные номера с криминальными комбинациями АУЕ* и ВОР, пишет Mash.

Соответствующее обращение Национальный автомобильный союз (НАС) направил в МВД. В предложении правоохранителей просят изъять эти комбинации из оборота и обязать водителей перерегистрировать свои машины.

Отмечается, что такая инициатива связана с тем, что движение АУЕ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ. По мнению специалистов вице-президента НАС Яна Хайцеэра, использование таких номеров пропагандирует криминальную субкультуру.

Стоит отметить, что стоимость «блатных» номеров с буквами АУЕ варьируется от 65 тыс. до 1,7 млн руб., а комбинаций ВОР — от 185 тыс. руб. до 5 млн руб., в зависимости от региона и зеркальности. Вице-президент НАС Ян Хайцеэр считает, что эти номера не должны использоваться на дорогах.

Ранее сообщалось, что любителей «иранской тонировки» в РФ могут начать штрафовать на 15 тыс. рублей.

* Движение АУЕ в России признано экстремистским и запрещено.