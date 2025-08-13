В России могут ввести штрафы до 15 тыс. руб. за «иранскую тонировку»

Российских водителей могут начать штрафовать за использование так называемой «иранской тонировки» — рулонных шторок, которые крепятся на стекла с помощью присосок, пишет SHOT.

Национальный автомобильный союз (НАС) уже направил запрос министру внутренних дел РФ с предложением ввести штрафы от 5 до 15 тыс. руб. за подобные приспособления, а также запретить их продажу в стране.

Как отмечает телеграм-канал, суть проблемы состоит в том, что многие автомобилисты используют съемные шторки, чтобы имитировать тонировку. При остановке сотрудниками ГИБДД их можно быстро снять, из-за чего измерить светопропускание стекла и выписать штраф за нарушение становится невозможно.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, такие уловки повышают риски ДТП, так как ухудшают обзорность.

Если инициатива будет одобрена, водителей, пойманных с «иранскими шторами» впервые, оштрафуют на 5 тыс. руб., а при повторном нарушении — на 15 тыс. руб. Кроме того, в НАС предлагают полностью запретить производство и продажу подобных аксессуаров в России.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ предложили отменить штрафы за тонировку.