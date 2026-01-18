Конец близок? Священнослужители объясняют, на что стоит обратить внимание

Православные священнослужители в своих обращениях к верующим отмечают признаки, которые в христианском богословии традиционно соотносят с периодом, предваряющим Второе пришествие и Страшный суд. При этом акцент делается не на катастрофическом толковании событий, а на призыве к духовному трезвению и нравственному совершенствованию, пишет Царьград .

Согласно церковному учению, среди возможных внешних знамений может быть восстановление Иерусалимского храма. Однако центральным индикатором считается внутреннее состояние общества и человека: охлаждение веры, угасание любви и широкое отступление от моральных норм, основанных на Евангелии.

Церковь напоминает, что эсхатологические пророчества призваны побуждать не к страху, а к личному покаянию и ответственности за свою духовную жизнь перед лицом вечности.

