Конец блокировкам: в Telegram внедрят уникальную функцию работы без интернета

Внедрение поддержки автономных сетей может сделать мессенджер практически неуязвимым для ограничений. Пользователи смогут общаться напрямую, минуя интернет-провайдеров, но функция потребует серьезной технической доработки, пишет «Газета.ru».

Telegram может получить возможность обходить практически любые блокировки, включая полное отключение интернета, благодаря внедрению функции автономной сети Mesh. Такой прогноз в беседе с «Газетой.ru» озвучил эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров.

Специалист пояснил, что при активации такого режима устройства пользователей смогут соединяться напрямую друг с другом, формируя распределенную сеть. Для этого будут задействоваться протоколы Bluetooth и Wi-Fi, что позволит обмениваться данными без участия серверов мессенджера и интернет-провайдеров. Таким образом, доступ к Telegram сохранится даже при тотальных ограничениях сети.

Однако реализация этой функции сопряжена с рядом сложностей. Бедеров отметил, что масштабная экосистема мессенджера делает техническую интеграцию Mesh-режима нетривиальной задачей. К тому же в автономном режиме пользователям станут доступны лишь базовые функции вроде текстовых и голосовых сообщений.

Эксперт добавил, что единственным способом противодействия таким соединениям остается глушение радиосигнала в диапазонах работы Bluetooth и Wi-Fi.