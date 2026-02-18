Конец эпидемии: в России разработали спасительную вакцину от рака легких

Отечественные специалисты первыми в мире разработали препарат для лечения меланомы. Теперь они приступают к созданию вакцины против мелкоклеточного рака легкого. Проект уже получил финансирование от Минздрава, пишет РБК.

Отечественная медицина готовится представить новое оружие в борьбе с онкологическими заболеваниями. Следующей мишенью российских ученых станет мелкоклеточный рак легкого. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, выступая перед сенаторами в Совете Федерации.

По словам специалиста, российские исследователи уже добились впечатляющего результата, создав вакцину против меланомы — они стали первыми в мире, кто смог разработать такой препарат. Теперь перед научным сообществом стоит новая амбициозная задача: создать аналогичное средство для борьбы с одной из самых агрессивных форм рака легких.

Каприн также уточнил, что Министерство здравоохранения уже выдало соответствующее государственное задание и выделило средства на его выполнение. Это значит, что работа над вакциной официально стартовала и обеспечена необходимым финансированием, что должно ускорить появление препарата.