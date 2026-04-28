Конец эпохи Аи-95? Казахстан переходит на топливо из отходов сельского хозяйства

Казахстанские АЗС представили новинку — топливо БИ-95, содержащее 8% спиртовых добавок из растительного сырья. Пока экологи отмечают резкое снижение вредных выбросов, ученые предупреждают о «скрытой угрозе» массового производства биоэтанола для климата планеты, пишет Motor .

Что такое БИ-95?

Новый сорт бензина представляет собой смесь традиционного топлива и 8% биоэтанола. Биоэтанол получают путем глубокой переработки зерновых культур, фактически превращая сельскохозяйственные отходы в горючее. Несмотря на добавление спирта, БИ-95 сохраняет все эксплуатационные характеристики стандартного 95-го бензина, включая октановое число, и не требует модификации двигателя.

Плюсы для экологии и кошелька

По результатам проведенных тестов, использование БИ-95 дает впечатляющие результаты в плане снижения нагрузки на окружающую среду:

Мелкодисперсные частицы: выбросы снижаются на 70% ;

Оксиды азота: снижение на 25% ;

Парниковые газы: объем выбросов падает на 60–70%.

Дополнительным стимулом для водителей стала цена. Литр БИ-95 стоит 315 тенге (около 51,6 рубля), что делает его чуть более выгодным приобретением по сравнению с классическим Аи-95.

Обратная сторона медали: споры ученых

Несмотря на очевидные преимущества при сгорании топлива в двигателе, экологическая чистота самого процесса производства биоэтанола вызывает вопросы. Ряд исследователей, включая авторов публикаций в журнале Science, указывают на следующие риски: