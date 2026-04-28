Конец эпохи Аи-95? Казахстан переходит на топливо из отходов сельского хозяйства
Motor: в Казахстане начали продавать бензин с биоэтанолом под маркой БИ-95
Казахстанские АЗС представили новинку — топливо БИ-95, содержащее 8% спиртовых добавок из растительного сырья. Пока экологи отмечают резкое снижение вредных выбросов, ученые предупреждают о «скрытой угрозе» массового производства биоэтанола для климата планеты, пишет Motor.
Что такое БИ-95?
Новый сорт бензина представляет собой смесь традиционного топлива и 8% биоэтанола. Биоэтанол получают путем глубокой переработки зерновых культур, фактически превращая сельскохозяйственные отходы в горючее. Несмотря на добавление спирта, БИ-95 сохраняет все эксплуатационные характеристики стандартного 95-го бензина, включая октановое число, и не требует модификации двигателя.
Плюсы для экологии и кошелька
По результатам проведенных тестов, использование БИ-95 дает впечатляющие результаты в плане снижения нагрузки на окружающую среду:
- Мелкодисперсные частицы: выбросы снижаются на 70%;
- Оксиды азота: снижение на 25%;
- Парниковые газы: объем выбросов падает на 60–70%.
Дополнительным стимулом для водителей стала цена. Литр БИ-95 стоит 315 тенге (около 51,6 рубля), что делает его чуть более выгодным приобретением по сравнению с классическим Аи-95.
Обратная сторона медали: споры ученых
Несмотря на очевидные преимущества при сгорании топлива в двигателе, экологическая чистота самого процесса производства биоэтанола вызывает вопросы. Ряд исследователей, включая авторов публикаций в журнале Science, указывают на следующие риски:
- Парниковый эффект: при масштабном производстве биоэтанола из растительного сырья выбросы газов за 30 лет могут удвоиться.
- Замещение лесов: расширение плантаций под технические культуры часто происходит за счет сокращения зеленого фонда, который эффективно поглощает углекислый газ.
- Энергозатраты: на производство биоэтанола (выращивание, сбор, переработка) зачастую тратится больше ископаемого топлива, чем экономится при его использовании.