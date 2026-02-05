Конец эпохи «безопасного» равнодушия: операторов хотят привязать к кошельку жертв мошенников

В российском телекоммуникационном секторе готовятся масштабные изменения, направленные на борьбу с мошенничеством. Законодатели рассматривают инициативу, которая обяжет операторов мобильной связи выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от действий телефонных аферистов. Это решение может кардинально изменить подход компаний к безопасности своих сетей.

По мнению экспертов, операторы, будучи монопольными поставщиками услуг связи и получая стабильную абонентскую плату, несут повышенную ответственность. Преступления, совершаемые с использованием инфраструктуры связи, особенно сильно ударяют по социально незащищенным категориям граждан. Артем Аксянов, директор Управления веб-разработки «Синергии», в комментарии RuNews24.ru провел аналогию с дорожным строительством, отметив, что оператор обязан обеспечивать не только «асфальт», но и «ограждения, знаки, освещение» на своей цифровой территории.

Ключевым инструментом в новой стратегии станет прямая финансовая ответственность операторов. Эксперт считает, что это станет действенным рычагом, который заставит компании инвестировать в пресечение преступной деятельности.

«Когда у оператора появляется прямой финансовый риск, его интерес к очистке своих сетей становится абсолютно логичным», — подчеркнул Аксянов.

На практике это потребует от операторов масштабного внедрения передовых технологий. Речь идет о системах искусственного интеллекта для анализа трафика, технологиях биометрической идентификации и создании общих баз данных для отслеживания мошеннических схем. По замыслу, эти меры не ухудшат качество услуг для добросовестных абонентов, а, напротив, повысят общий уровень безопасности.

Особую роль в этом процессе отводят государству. Регулирование должно быть четким и сбалансированным, чтобы исключить злоупотребления и не создать излишней бюрократической нагрузки для бизнеса. Эксперт отмечает, что конечной целью является не наказание компаний, а создание безопасной цифровой среды для каждого пользователя.

«Целью должно стать не наказание, а создание современной, умной и, главное, безопасной цифровой среды для каждого жителя», — резюмировал Аксянов.

Если инициатива будет реализована, это станет одним из самых значимых шагов по защите абонентов в последние годы, перенося часть рисков и ответственности с конечного пользователя на поставщика услуг.

