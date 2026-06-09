Конец эпохи дешевого отдыха: Таиланд выставляет новые цены

Власти Таиланда пересматривают приоритеты туристической отрасли, делая ставку на привлечение состоятельных путешественников. Новая стратегия предполагает постепенный отказ от массового бюджетного сегмента в пользу формата «скрытого премиума», что повлечет за собой рост цен на проживание и развлекательные услуги, пишет Главный Региональный.

Правительство Таиланда совместно с компанией Visa представило обновленную концепцию развития туротрасли под названием «5 Economy». Основная цель инициативы — трансформация туристического сектора: вместо погони за рекордным количеством посетителей власти намерены сосредоточиться на увеличении прибыли от каждого отдельно взятого гостя.

По мнению экспертов, реализация этой стратегии знаменует окончание эпохи доступного отдыха. Курс взят на привлечение платежеспособной аудитории, для чего курорты начинают переориентироваться на концепцию «эмоции как новая роскошь». В рамках перехода к модели «скрытого премиума» стоимость досуга существенно возрастет: посещение популярных развлекательных площадок, включая фудмаркеты и культурные пространства, может подорожать в два раза.

Дополнительным фактором удорожания станет новая политика ценообразования в гостиничном секторе. Отельерам предоставили право кратно увеличивать стоимость проживания в периоды проведения крупных культурных или спортивных событий. Таким образом, спонтанные бюджетные поездки в Таиланд в даты популярных мероприятий станут практически невозможными.