Конец эпохи дешевой рабочей силы: новый закон поставит крест на мигрантах

С 2027 года иностранные граждане, работающие в России, будут обязаны финансово содержать своих иждивенцев, которые приехали вместе с ними.

По информации газеты«Ведомости», согласно поправкам, разработанным Минфином, размер обеспечения должен быть не ниже регионального прожиточного минимума, умноженного на установленный коэффициент, для каждого члена семьи. Законопроект, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности, вводит новые обязанности для мигрантов. Иностранцы с детьми должны будут уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Это требование коснется не только работников по патенту, но и тех, кто временно или постоянно проживает в России и трудится у частных лиц. Федеральная налоговая служба начнет получать данные о доходах от работодателей и от самих иностранцев, использующих налоговый режим для самозанятых. Эта информация будет передаваться в МВД с периодичностью раз в три месяца.

Срок пребывания в стране несовершеннолетних детей будет привязан к разрешительным документам родителя. По достижении 18 лет молодые люди должны будут либо покинуть Россию в течение месяца, либо оформить собственные документы для работы или иного законного пребывания. При аннулировании или непродлении разрешения на работу иностранцу и его детям дадут 15 дней на выезд. Основанием для прекращения действия документов станет отсутствие данных о заработке или его уровень ниже требуемого прожиточного минимума.

