Конец эпохи таксистов в Камбарке: как активисты добились возвращения автобусов в город

Впервые за 10 лет жители Камбарки получили доступ к общественному транспорту внутри муниципалитета. Регулярные рейсы до вокзала и медицинских учреждений стали возможны благодаря увеличению бюджетного финансирования в 2026 году, передает Udm-info.ru .

История транспортного дефицита и административные барьеры

Более 10 лет население Камбарки в Удмуртии было лишено возможности пользоваться муниципальным сообщением. Главным фактором столь затянувшегося кризиса выступало отсутствие интереса со стороны частных перевозчиков из-за крайне низких дотаций. В 2025 году власти района предлагали субсидию в размере лишь 2 млн рублей, что не покрывало эксплуатационных расходов предпринимателей. Вследствие этого горожане были вынуждены тратить значительные суммы на такси или преодолевать большие расстояния пешком, чтобы посетить поликлинику, МФЦ или добраться до работы.

В ходе разбирательств выяснилось, что прежнее руководство района фактически игнорировало проблему. Администрация ни разу не направляла официальных запросов в правительство республики о предоставлении финансовой поддержки. Подобное бездействие привело к тому, что транспортная инфраструктура пришла в упадок, а механизмы субсидирования не индексировались годами.

Гражданская инициатива и новые финансовые решения

Позитивные сдвиги стали результатом активной позиции местных жителей. Граждане организовывали одиночные пикеты и направляли коллективные обращения в Министерство транспорта Удмуртии. Изначально активисты настаивали на выделении 10 млн рублей, однако в итоге депутаты утвердили сумму в 5 млн рублей на 2026 год.

Данное решение позволило не только сохранить сообщение с деревней Шолья, но и запустить полноценный городской маршрут. Теперь стоимость одной поездки составляет 35 рублей.