Конец эры безликих подписок что ждет онлайн фитнес в новом году

Тренер рассказал о будущем удаленных тренировок и назвал форматы, которые останутся на плаву. Особым спросом начнут пользоваться гибридные модели и узкоспециализированные направления. Рынок онлайн-тренировок продолжит трансформацию в 2026 году, уступая место более продуманным форматам. Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан в беседе с REGIONS объяснил, какие направления будут наиболее востребованы и почему дистанционные занятия выигрывают у походов в зал.

По словам специалиста, лидирующие позиции сейчас занимают гибридные решения и глубокая экспертиза в нишах. Наиболее эффективной признана подписка, объединяющая записи занятий, прямые эфиры несколько раз в неделю и возможность связаться с куратором через чат. Такой подход позволяет человеку не подстраиваться под жесткий график, сохраняя при этом контакт с наставником и ощущение принадлежности к сообществу.

Брабечан отметил перспективность небольших живых групп до 15 человек, специализирующихся на узких направлениях: реабилитация, тренировки для людей старше 35 лет или послеродовое восстановление. В премиальном сегменте востребовано персональное ведение с разработкой рациона, однако масштабировать такую услугу можно лишь при наличии команды помощников. Корпоративные подписки также набирают обороты: компании закупают доступ для персонала, добавляя соревновательные элементы и отслеживание прогресса. Простые же видеотеки без обратной связи эксперт сравнил с платным YouTube, предрекая выживание лишь ярким брендам или точечным проектам.

Онлайн побеждает в вопросах экономии времени, доступа к столичным специалистам из любого региона и комфорта для стеснительных клиентов при цене, сравнимой с парой индивидуальных занятий в клубе. Офлайн незаменим при постановке техники новичкам, работе с травмами и использовании сложного оборудования. Эксперт подчеркнул, что форматы не конкурируют, а дополняют друг друга.

Портрет типичного подписчика — люди 25–40 лет с дефицитом времени, работающие в офисе или удаленно. При этом растет доля клиентов 40–55 лет. Их мотивация смещается от эстетики к самочувствию: здоровье спины, энергия, качество сна и борьба со стрессом. Многие возвращаются в спорт после перерыва, а число новичков, начинающих сразу с онлайна, увеличивается.

Рост рынка подпитывают удаленная занятость, привычка к домашним тренировкам и интерес к активному долголетию. Сдерживающими факторами Брабечан назвал слабую самодисциплину, обилие бесплатного контента, недоверие к дистанционному формату и сложности работы с клиентами, имеющими медпротивопоказания. Удержание аудитории строится на общении внутри сообщества, индивидуальном подходе и дополнительных материалах о питании.