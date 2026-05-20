Конец формальным отпискам: как новые правила Минстроя заставят чиновников чинить трубы

Минстрой планирует создать единую открытую базу коммунальных происшествий и обязать владельцев сетей отчитываться о ЧП с помощью фото и видео. Об этом пишет Главный Региональный.

Масштабные изменения в фиксации коммунальных аварий

Правительство Российской Федерации подготовило проект принципиально новых правил, регламентирующих расследование причин аварий в сфере водоснабжения и водоотведения. Официальный документ уже опубликован для ознакомления на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Необходимость реформы вызвана тем, что в настоящее время в стране полностью отсутствуют единые требования к фиксации таких инцидентов. Из-за этого расследования носят формальный характер, истинные виновники не несут ответственности, а коммунальные службы не могут эффективно предотвращать повторные прорывы и аварии на сетях.

Что официально признают аварией с 1 сентября 2027 года

Новый регламент, вступление в силу которого запланировано на осень 2027 года, четко разграничивает масштаб происшествий и вводит жесткие временные рамки:

Сбои в водоснабжении: аварией будет официально считаться любое полное отключение подачи воды, длящееся непрерывно более восьми часов.

Проблемы с канализацией: прекращение работы системы водоотведения и отсутствие канализации свыше четырех часов также автоматически попадает под действие новых правил.

Другие критические ЧП: к категории аварийных ситуаций Минстрой относит любые подтопления подвальных помещений многоквартирных домов, а также массовые выбросы сточных вод.

Обязанности владельцев сетей и создание открытой базы данных

Согласно тексту проекта, на собственников и коммунальные компании возлагается обязанность в течение двух часов с момента фиксации происшествия направить официальное уведомление властям. К данному отчету коммунальщики будут обязаны прикреплять фото- и видеоматериалы с места ЧП. В случае если последствия коммунального коллапса не удается устранить в течение суток, к непосредственному расследованию причин инцидента будут привлекаться сотрудники муниципальных органов и представители региональных властей.

Все результаты проведенных расследований планируется публиковать в открытом доступе для граждан. Для этих целей в России создадут единую информационную базу данных обо всех авариях в сфере ЖКХ.

Параллельно эксперты напоминают, что согласно действующим Правилам предоставления жилищно-коммунальных услуг, ресурсоснабжающие организации имеют законное право временно лимитировать или полностью приостанавливать подачу коммунального ресурса потребителям, чья задолженность по оплате превысила сумму платежей за два месяца.