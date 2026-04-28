Конец легенды: почему в Китае больше не хотят покупать немецкий премиум

Эпоха доминирования немецкого автопрома в Поднебесной подходит к концу. Молодое поколение покупателей больше не впечатляют кожаные салоны и вековая история брендов — им нужны технологии, софт и инновации, которые китайские производители предлагают здесь и сейчас, пишет 110 km.ru.

Смена лидеров: BYD и Geely обходят Volkswagen

Десятилетиями немецкие концерны были эталоном статуса в Китае, но цифры 2025–2026 годов говорят о резком развороте рынка. Если раньше Volkswagen десятилетиями удерживал первое место, то теперь он переместился на третью строчку, пропустив вперед национальных гигантов — BYD и Geely.

Суммарные продажи немецких марок в стране за последние пять лет рухнули на четверть. Основная причина — восприятие бренда. Для китайской молодежи Mercedes-Benz, BMW и Audi стали «машинами для родителей», олицетворяющими консерватизм, в то время как местные марки ассоциируются с прогрессом и будущим.

Традиции против софта

Немецкие компании оказались заложниками своего успеха в эпоху ДВС. Их главные козыри — качество сборки, премиальные материалы и инженерия — отошли на второй план. Современный китайский покупатель выбирает электромобиль по иным критериям:

Интеллектуальные системы: Автопилот, интеграция со смартфоном и голосовое управление.

Интерьер как жилое пространство: Огромные экраны, продвинутые мультимедиа-системы и возможность превратить салон в кинотеатр или офис.

Скорость обновления: Китайские бренды выпускают новые модели и обновления софта в разы быстрее европейских коллег.

План спасения: локализация и 20 новых моделей

Немецкие гиганты осознали масштаб угрозы и переходят к агрессивной контрстратегии. Чтобы вернуть позиции, они меняют подход: