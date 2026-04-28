Конец легенды: почему в Китае больше не хотят покупать немецкий премиум
«110km»: молодежь Китая отказывается от немецких авто в пользу местных брендов
Эпоха доминирования немецкого автопрома в Поднебесной подходит к концу. Молодое поколение покупателей больше не впечатляют кожаные салоны и вековая история брендов — им нужны технологии, софт и инновации, которые китайские производители предлагают здесь и сейчас, пишет 110 km.ru.
Смена лидеров: BYD и Geely обходят Volkswagen
Десятилетиями немецкие концерны были эталоном статуса в Китае, но цифры 2025–2026 годов говорят о резком развороте рынка. Если раньше Volkswagen десятилетиями удерживал первое место, то теперь он переместился на третью строчку, пропустив вперед национальных гигантов — BYD и Geely.
Суммарные продажи немецких марок в стране за последние пять лет рухнули на четверть. Основная причина — восприятие бренда. Для китайской молодежи Mercedes-Benz, BMW и Audi стали «машинами для родителей», олицетворяющими консерватизм, в то время как местные марки ассоциируются с прогрессом и будущим.
Традиции против софта
Немецкие компании оказались заложниками своего успеха в эпоху ДВС. Их главные козыри — качество сборки, премиальные материалы и инженерия — отошли на второй план. Современный китайский покупатель выбирает электромобиль по иным критериям:
- Интеллектуальные системы: Автопилот, интеграция со смартфоном и голосовое управление.
- Интерьер как жилое пространство: Огромные экраны, продвинутые мультимедиа-системы и возможность превратить салон в кинотеатр или офис.
- Скорость обновления: Китайские бренды выпускают новые модели и обновления софта в разы быстрее европейских коллег.
План спасения: локализация и 20 новых моделей
Немецкие гиганты осознали масштаб угрозы и переходят к агрессивной контрстратегии. Чтобы вернуть позиции, они меняют подход:
- Партнерства: Volkswagen, BMW и Mercedes все чаще инвестируют в китайские стартапы и используют местных поставщиков батарей и ПО.
- Масштабное обновление: Только Volkswagen Group планирует представить в Китае до конца 2026 года сразу 20 новых моделей, среди которых будут не только чистые электрокары (BEV), но и гибриды, а также машины с увеличенным запасом хода (EREV).
- Китайский дизайн: Разработка авто теперь ведется с учетом специфических вкусов местной молодежи, ориентируясь на эстетику «умных гаджетов».