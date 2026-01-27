Конец легенды: в Петербурге магазин, переживший СССР, не пережил конкуренции и уходит в историю

В Санкт-Петербурге закрывается один из старейших и известнейших продуктовых магазинов — универсам «Пулковский». По данным отраслевых источников, в середине февраля прекратит работу его последний магазин на Пулковском шоссе, что станет концом целой эпохи для города.

История магазина, открывшегося в Московском районе в 1980 году, насчитывает более 45 лет. Он пережил ключевые этапы в жизни страны, включая распад СССР, сложные 1990-е годы, расцвет 2000-х и современные кризисы. Как сообщала «Фонтанка», сеть уже сократилась: в декабре 2025 года закрылся магазин на Крестовском острове, и теперь настал черёд последней точки.

По мнению независимого консультанта Михаила Лачугина, закрытие закономерно. Эксперт отметил, что «Пулковский», позиционировавший себя как самый дорогой магазин города, в последнее время заметно снизил уровень сервиса. Лачугин также предположил, что бизнес могли подкосить попытки масштабирования, которые не всегда идут на пользу уникальным проектам, лучше чувствующим себя в статусе единичных точек с особой атмосферой.

Согласно данным рынка недвижимости, владельцы «Пулковского» рассматривают возможность переформатирования бизнеса и выхода на рынок пекарен, что может стать новым витком в истории бренда. По информации системы СПАРК, владельцем ООО «Универсам „Пулковский“» является Владислав Петренко, а выручка компании за 2024 год составила 595 млн рублей при чистой прибыли в 6 млн.