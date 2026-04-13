Конец мучениям: россиян заставят возить даром на общественном транспорте при одном условии

В Госдуме предложили законодательно закрепить право граждан на безвозмездный проезд в общественном транспорте при возникновении технических неполадок в работе платежных терминалов или банковских сервисов. Об этом пишет NEWS.ru.

Инициатива о безвозмездном проезде при цифровых коллапсах

В Государственной думе выступили с предложением легализовать право на бесплатный проезд в тех случаях, когда оплата билета становится невозможной по техническим причинам. Депутат Артем Прокофьев отметил, что данная мера необходима из-за регулярных инцидентов, когда пассажиры оказываются заблокированы в транспортной системе из-за отказа безналичных расчетов.

Переход на цифровые платежи и риски для граждан

Парламентарий подчеркнул, что текущая ситуация диктует новые условия жизни, где критически важные сервисы, включая банковский сектор и транспортную инфраструктуру, могут внезапно выйти из строя. Он напомнил, что в стране долгое время активно внедрялась политика по минимизации использования наличных денег. В результате граждане стали полностью зависимы от корректной работы валидаторов и приложений.

Законодательное закрепление прав пассажиров

В качестве примера успешного решения проблемы была приведена ситуация в московском метрополитене 3 апреля. Тогда администрация подземки приняла решение пропускать людей через турникеты без оплаты, когда возникли массовые трудности с использованием бесконтактных карт. Артем Прокофьев настаивает на том, чтобы подобный подход стал обязательным правилом на государственном уровне. По его мнению, если перевозчик не может обеспечить техническую возможность приема оплаты из-за сбоев оборудования или связи, он должен осуществлять транспортировку людей бесплатно.