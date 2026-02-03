Конец наличному туризму: власти готовят драконовские меры против вывоза наличности и золота

С 1 сентября 2026 года в России могут ввести новые ограничения на вывоз наличных рублей и золотых слитков в страны Евразийского экономического союза. Согласно проекту нормативного акта, физические лица будут обязаны информировать таможенные органы о происхождении средств при вывозе суммы, эквивалентной 10 тысячам долларов США и более, сообщает Интерфакс .

Инициатива предполагает установление прямого запрета на вывоз наличных рублей в государства ЕАЭС, если сумма превышает указанный лимит. Исключение сделано только для международных аэропортов, но и в этом случае потребуется обязательное уведомление таможни с указанием источника происхождения денег и цели их использования. Для сумм свыше 100 тысяч долларов необходимо будет предоставить подтверждающие документы.

Ограничения также затронут вывоз золотых слитков весом от 100 граммов. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей недекларируемый лимит полностью отменяется — они смогут вывозить любые суммы только через аэропорты после подачи уведомления. На банки новые требования распространяться не будут.

По заявлению разработчиков, эти меры направлены на противодействие незаконному выводу капитала и отмыванию преступных доходов. В настоящее время каких-либо ограничений на вывоз наличных рублей за пределы России не существует.

