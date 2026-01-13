«Конец невидимым списаниям». С 1 марта в России запретят автоматическое продление цифровых подписок

В России с 1 марта 2026 года вступит в силу закон, кардинально меняющий правила автоматических платежей за цифровые сервисы.

Как сообщил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин, онлайн-платформам будет запрещено бессрочно списывать средства за подписки без прямого и подтвержденного согласия клиента.

Законодательная инициатива, разработанная в рамках проекта «Цифровая Россия», призвана остановить распространенную практику несанкционированных списаний. Речь идет о сервисах, которые продолжают автоматически снимать денежные средства с карты пользователя даже после отказа от услуги или ее замены.

«Мы сочли необходимым законодательно защитить граждан от подобных злоупотреблений», — подчеркнул парламентарий.

Суть нововведения заключается в запрете на использование ранее сохраненных платежных данных для регулярного списания средств без явного разрешения владельца. Это касается всех сервисов, работающих по подписочной модели: стримингов, приложений, образовательных платформ и маркетплейсов. Теперь для каждого платежного цикла компании должны будут получать от пользователя четкое подтверждение на проведение транзакции.

