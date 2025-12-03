Конец переплатам? Скоро все счетчики будут сами «звонить» в УК

С соответствующей идеей выступил депутат Сергей Миронов. Он обратил внимание на проблему жителей домов старого фонда, где техническая возможность установки приборов учета отсутствует, что вынуждает их оплачивать услуги по завышенным нормативам. Ранее депутат уже вносил предложение об отмене повышенных тарифов для таких помещений, но оно не получило поддержки.

Параллельно заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов высказался за модернизацию системы учета. Он предложил заменять обычные электросчетчики на «умные» приборы, которые автоматически передают показания. По его мнению, такая замена должна проводиться по мере выхода из строя существующих устройств — в случае их поломки, истечения срока службы или передачи некорректных данных.

