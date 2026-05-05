Конец «разрывному» маю: сенатор объяснил, как россиянам упростят отпуск в 2026 году

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой пересмотреть производственный календарь, чтобы избавить россиян от необходимости прерывать весенний отдых ради нескольких рабочих дней.

Суть инициативы и аргументы сенатора

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил перераспределить праздничные дни, сократив зимние каникулы в пользу майских праздников. В интервью «РИА Новости» политик отметил, что существующий график отдыха не всегда удобен для граждан. По его мнению, длинные новогодние выходные в условиях холодного климата часто оказываются менее полезными, чем полноценный весенний отдых.

Основным аргументом стала хорошая погода в мае, когда большинство россиян планируют поездки на природу или дачные работы. Гибатдинов подчеркнул, что «разрыв» между первыми и вторыми майскими праздниками заставляет людей возвращаться в офисы всего на несколько дней, что мешает полноценному восстановлению сил.

Контекст производственного календаря на 2027 год

Поводом для дискуссии стал проект производственного календаря на 2027 год, согласно которому:

Зимние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Майские праздники будут разделены: россияне отдохнут с 1 по 3 мая (в честь Праздника Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в честь Дня Победы).

Сенатор полагает, что перенос части январских выходных на май позволит создать единый блок весенних каникул, не увеличивая общее количество нерабочих дней в году и не нанося ущерба экономике.

Реакция и перспективы

Подобные предложения регулярно звучат в парламенте, однако на текущий момент Минтруд и правительство придерживаются позиции сохранения длинных зимних каникул. Критики идеи указывают на то, что для многих семей это единственный шанс на продолжительное совместное путешествие, а климатические условия в разных регионах страны в начале мая слишком нестабильны для гарантированного отдыха на открытом воздухе.