Конец «реакциям-призракам»: Павел Дуров рассказал, как в Telegram можно будет удалять отметки от спамеров

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал грядущие изменения, призванные положить конец назойливым спам-ботам, которые массово проставляют реакции на сообщения пользователей с целью привлечения внимания. По словам предпринимателя, в ближайших обновлениях мессенджера появится возможность блокировать подобные аккаунты непосредственно из меню реакций, а также удалять уже оставленные ими отметки.

На сегодняшний день администраторы каналов и групп лишены такой гибкости: в их распоряжении имеется лишь опция полного отключения реакций, что не всегда удобно и лишает подписчиков возможности выражать эмоции легитимным способом. Дуров подчеркнул, что новые точечные настройки позволят очищать контент от нежелательной активности без радикальных ограничений для добросовестных участников.

Кроме того, ранее уже сообщалось, что команда Telegram работает над внедрением дополнительных механизмов защиты от накруток в опросах, что свидетельствует о системном подходе к борьбе со злоупотреблениями на платформе.