«Москва удобнее Нью-Йорка»: россиянка, вернувшаяся из США, сравнила два мегаполиса

Россиянка прожила в США 13 лет, где работала преподавателем. В интервью MK.RU Елизавета призналась , что привыкла к быту Нью-Йорка, однако после возвращения в Москву посмотрела на свою прошлую жизнь по-другому.

По словам женщины, в российской столице все намного проще, дешевле и более системно организовано. Особенно впечатлила Елизавету скорость решения бюрократических вопросов.

Загранпаспорт в России она оформила за две недели без дополнительных расходов — в США за такой срок пришлось бы заплатить значительную сумму, рассказала она. Пенсию оформили электронно за четыре дня: минимальная выплата составила ₽16 тысяч, с надбавками — около ₽23 тысяч.

Цены в Москве неоднозначны, говорит россиянка. Кофе в центре столицы стоит 450 — Елизавета считает этот напиток слишком дорогим.

«Ну не могут москвичи себе позволить платить столько за кофе. Просто стакан кофе! Это больше $5. В Америке зарплаты выше, но в Нью-Йорке кофе стоит до $5,5 доллара (₽431 рубль). Если берешь на альтернативном молоке, то $6,5 (₽510). В общем, это не норма. Перебор...», — говорит женщина.

Овощи и фрукты, напротив, дешевле, чем в Америке. Однако ко вкусу местной салатной зелени россиянка пока не привыкла. При этом пенсионерка отмечает: в Москве многое доступно, и уровень жизни по комфорту выше, чем в Нью-Йорке. Чтобы позволить себе кафе, спорт, театры и концерты в США, нужно зарабатывать около $20 тысяч долларов (₽1,6 млн) в месяц.

Удивило Елизавету и настроение людей. Вопреки стереотипам о хмурых россиянах, в Москве, по ее наблюдениям, много довольных и улыбающихся людей, особенно среди молодежи.

Ранее переехавшая из Латвии в Псков девушка рассказала о мифах, в которые верит российская молодежь.