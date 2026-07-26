Офтальмолог предупредила об опасности сока борщевика и молочая для глаз

Сок борщевика и других растений может вызвать тяжелый ожог глаз, предупредила в интервью RT врач-офтальмолог Ада Егорова. В соке борщевика содержатся фуранокумарины, которые повышают чувствительность тканей к ультрафиолету и провоцируют ожог под действием солнца.

Молочай, по словам специалиста, не менее опасен — его едкий млечный сок способен вызвать тяжелый кератоконъюнктивит (воспаление роговицы и слизистой).

Опасность заключается в том, что ожог проявляется не сразу. В первые минуты после контакта человек может не почувствовать ничего необычного. Однако через несколько часов появляются резкая боль, светобоязнь, слезотечение, отек век: глаз трудно открыть, а зрение затуманивается.

«На коже вокруг глаза после борщевика нередко вздуваются пузыри, как при термическом ожоге. Любой из этих признаков — повод немедленно показаться офтальмологу. В первые минуты решает только одно — обильное промывание. Глаз нужно как можно быстрее и долго, не меньше 15-20 минут», — рассказала Егорова.

Подойдет вода из-под крана или бутылки. Стерильность вторична — важны скорость и объем, добавила врач.

Категорически нельзя тереть глаз — это втирает сок глубже и увеличивает площадь ожога. Не стоит закапывать соду или уксус — это может добавить химическое повреждение. Главное правило: при контакте с борщевиком или молочаем сразу идти к воде и промывать кожу и глаза в первые минуты.

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