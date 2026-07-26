«Устал от своей же повестки»: поведению иноагента Макаревича на «Рандеву» в Юрмале нашли объяснение

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с интернет-издание «Абзац» высказался о недавнем инциденте с Андреем Макаревичем* на фестивале «Лайма Рандеву» в Юрмале.

Напомним, 25 июля лидер группы «Машина времени» выхватил телефон у журналистки «Известий», которая пыталась задать ему вопрос, и выключил видеозапись.

По словам Рудченко, причина такого поведения — не просто грубость, а глубокая внутренняя усталость. Продюсер предположил, что Макаревич устал от антироссийской повестки, которую сам же активно продвигал в последние годы.

«Когда журналисты задают ему неудобные вопросы, связанные с его антироссийской позицией, тут происходят срывы. Популярность Макаревича падает, о нем начинают забывать — само собой, что артисту-нарциссу это не может нравиться», — сказал Рудченко.

Несмотря на этом, по словам продюсера, Макаревич вряд ли изменит свое мнение и попросится назад в Россию.

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*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.