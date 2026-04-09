В Омской области с 10 апреля вводится особый режим пожарной безопасности. Жителям запретили жарить шашлыки на мангалах и посещать леса под угрозой штрафов до 20 тысяч рублей, пишет СуперОмск.

С 10 апреля 2026 года на территории региона начинает действовать особый противопожарный режим. Данная мера направлена на предотвращение природных возгораний и предполагает серьезные ограничения для населения и бизнеса в течение ближайших 60 дней.

Основные запреты и география действия режима

Согласно нормативному акту, жителям запрещается посещение лесных массивов, использование открытого огня для приготовления пищи, включая эксплуатацию мангалов для шашлыков. Под строгий запрет подпадает сжигание сухой растительности и бытовых отходов, причем использование бочек для этих целей также недопустимо.

Первый этап ограничений охватывает город Омск и более 20 муниципальных округов, среди которых Азовский, Калачинский, Любинский и другие южные и центральные районы. Здесь режим продлится до 10 июня. В северных частях области, таких как Тарский, Большереченский и Усть-Ишимский районы, аналогичные меры будут действовать в период с 15 апреля по 15 июня 2026 года.

Ответственность за нарушение правил безопасности

Игнорирование установленных норм повлечет за собой существенные административные взыскания. Для частных лиц размер денежного штрафа может достигать 20 тысяч рублей. К юридическим лицам закон относится значительно строже: при выявлении нарушений организациям грозят штрафные санкции в объеме до 800 тысяч рублей. Региональные власти призывают граждан проявлять сознательность и строго следовать правилам пожарной безопасности в весенне-летний период.