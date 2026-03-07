Конец строительного бума: россиян призвали больше не ждать новых домов

Представитель Минстроя сообщила о продолжающемся снижении выдачи разрешительной документации на возведение объектов. За первый месяц года количество новых разрешений уменьшилось почти на 5% по сравнению с прошлогодними показателями.

На Российской строительной неделе озвучили свежие данные о состоянии отрасли. Директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко заявила, что негативный тренд по выдаче разрешительной документации сохраняется.

Чиновница напомнила, что в 2025 году количество выданных разрешений уже было примерно на 20% меньше, чем годом ранее. В 2026 году ситуация продолжает усугубляться. По состоянию на 1 февраля в стране зарегистрировано 205 разрешений на строительство. Их совокупная площадь составляет 1,8 млн квадратных метров.

Ольга Корниенко уточнила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных документов сократилось на 4,5%.

Российская строительная неделя, на которой были обнародованы эти данные, проходит в столице с 4 по 6 марта. Мероприятие собрало более 200 спикеров из 50 команд девелоперов, представляющих свыше 25 регионов. В рамках форума также планируется огласить лауреатов премии «Топ ЖК-2026».