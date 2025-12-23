Конец света на Новый год: россиянам пояснили, могут ли за долги выключить электричество в разгар праздника

В преддверии новогодних праздников депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский дал важные правовые разъяснения, касающиеся возможных отключений электроэнергии за долги. В беседе с RT парламентарий подчеркнул: внезапно оставить граждан без света в новогоднюю ночь, не соблюдя строгую процедуру, — прямое нарушение закона. Электроэнергия относится к жизненно важным коммунальным ресурсам, и ее ограничение регламентировано особыми правилами.

Ключевое требование — обязательное предварительное уведомление. Поставщик услуги обязан направить должнику как минимум два официальных предупреждения: первое — не менее чем за 20 дней до предполагаемого ограничения, и второе — за три дня.

Хотя в Жилищном кодексе нет прямой статьи, запрещающей отключать свет 31 декабря или 1 января, сложившаяся судебная практика однозначно трактует такие действия в праздники и выходные как злоупотребление правом со стороны ресурсоснабжающей организации.

«Любое внезапное отключение, тем более в праздничный период, будет незаконным. Важно подчеркнуть, что электроэнергия относится к жизненно необходимым коммунальным услугам», — добавил парламентарий.

Особенно жестко правоприменители подходят к ситуациям, когда в квартире проживают социально незащищенные категории: несовершеннолетние дети, пенсионеры или инвалиды. В таких случаях полное обесточивание жилья, особенно в морозный праздничный период, с высокой вероятностью будет признано судом неправомерным, даже при значительной задолженности. Контролирующие органы и суды, как правило, встают на сторону граждан.

Если отключение все же произошло с явными нарушениями процедуры (без уведомлений или в праздничный день), у граждан есть четкий алгоритм действий. Якубовский рекомендует немедленно обращаться в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру с требованием восстановить подачу электроэнергии, сделать перерасчет платы за период отсутствия услуги и взыскать компенсацию.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор прокомментировал миф о елочных клещах на праздничных деревьях.