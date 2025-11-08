«Конец света» в Белгородской области: после атаки ВСУ жители массово остались без электричества
Около 20 тыс.жителей Белгорода и области остались без света из-за удара по ТЭЦ
Фото: [Мужчина вкручивает лампу в патрон/Медиасток.рф]
Более 20 тысяч жителей Белгорода и Белгородского района остались без электроснабжения после работы системы ПВО, сбившей воздушные цели над регионом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальном телеграм-канале.
Падение обломков привело к повреждениям на ТЭЦ «Луч» и вызвало возгорания нескольких гаражей, которые в настоящий момент ликвидируются пожарными расчетами. Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам, однако масштаб отключений охватил значительную часть города и поселок Дубовое, где электричество отсутствует полностью.
Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших среди населения, хотя последствия еще уточняют.
Также 8 ноября стало известно, на Украине нанесли самый масштабный удар по энергетике за всю историю СВО.