«Конец света» в Белгородской области: после атаки ВСУ жители массово остались без электричества

Более 20 тысяч жителей Белгорода и Белгородского района остались без электроснабжения после работы системы ПВО, сбившей воздушные цели над регионом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальном телеграм-канале.

Падение обломков привело к повреждениям на ТЭЦ «Луч» и вызвало возгорания нескольких гаражей, которые в настоящий момент ликвидируются пожарными расчетами. Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам, однако масштаб отключений охватил значительную часть города и поселок Дубовое, где электричество отсутствует полностью.

Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших среди населения, хотя последствия еще уточняют.

Также 8 ноября стало известно, на Украине нанесли самый масштабный удар по энергетике за всю историю СВО.