Конец Telegram, запрет наличных и ФСБ: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Мессенджер Telegram могут полностью заблокировать на территории РФ уже в первых числах апреля. Как пояснили источники, знакомые с обсуждениями в профильных ведомствах и близкие к Кремлю, данное решение принято окончательно. В Роскомнадзоре ограничения объясняли тем, что администрация платформы не исполняет российское законодательство. В Кремле также заявляли, что условием работы сервиса в стране является следование местным законам и нахождение на гибком контакте с властями. При этом размещение рекламы на заблокированных ресурсах, включая Telegram и YouTube, до конца 2026 года наказываться не будет — такой срок установила ФАС для адаптации бизнеса к новым правилам.

С 1 апреля вступает в силу закон о сервисах рассрочки. Предоставлять такую услугу смогут только юрлица из реестра Банка России. Максимальный срок выплат ограничен полугодом, а с 2028 года — четырьмя месяцами. Покупатель получил право досрочно погасить рассрочку без штрафов. Размер любых неустоек не превысит 20% годовых от просроченной суммы. Сведения о рассрочке до 50 тысяч рублей не попадут в кредитные истории. Взимать плату за услугу запрещено, равно как и устанавливать разную цену на товар в зависимости от способа оплаты. Адвокат Андрей Дроздов отметил, что ранее деятельность таких сервисов практически не регулировалась, что позволяло им скрыто завышать цены.

Снижена максимальная переплата по микрозаймам сроком до одного года — с 130% до 100%. Верхнюю планку суммы займа для компаний и ИП подняли с 5 млн до 15 млн рублей.

Польша с 1 апреля перестала признавать небиометрические российские загранпаспорта. Нововведение коснулось как въезжающих, так и уже находящихся в стране россиян — их пребывание без десятилетнего биометрического паспорта признается незаконным. Аналогичные меры ранее ввели Франция, Чехия и Исландия в связи с переходом Шенгена на новую систему пограничного контроля.

Заселяться в гостиницы теперь можно не только по паспорту, но и по водительским правам, а также через приложение «Госуслуг» или единую биометрическую систему. Правила будут работать в тестовом режиме до марта 2032 года.

Ужесточен вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС — Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. Физлица, вывозящие сумму эквивалентом свыше 100 тысяч долларов, смогут это сделать только через воздушные пункты пропуска при наличии заверенных банковских выписок о снятии средств. Для юрлиц и ИП такие выписки и выезд через определенные правительством аэропорты обязательны при любой сумме.

С 1 апреля по 30 июня проходит первый этап внедрения системы подтверждения товаров (СПОТ). Импортер из стран ЕАЭС должен за два дня до ввоза подать в налоговую документ о предстоящей поставке (ДОПП) и получить QR-код. На первом этапе штрафов за отсутствие кода нет, но с 1 июля его отсутствие станет основанием для недопуска автомобиля в Россию.

ФСБ с 1 апреля получила право запрашивать у организаций копии баз данных бесплатно, если информация необходима для работы службы. После достижения целей данные должны быть уничтожены. Сотрудники несут ответственность за неправомерное использование копий, а их работа не должна мешать законной экономической деятельности компаний.

С 2 апреля граждане Южной Осетии и Абхазии лишились упрощенного порядка получения водительских прав. Ранее они могли обойтись без экзаменов и медкомиссии при наличии действующих прав своей республики и ВНЖ или паспорта РФ.

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексированы на 6,8%. Повышение затронуло 3,6 млн пенсионеров. На ту же сумму выросли пособия для участников ВОВ, летчиков-испытателей, космонавтов, военнослужащих по призыву и других категорий — всего около 700 тысяч человек.

С 15 апреля иностранцы, представляющие интерес для России, смогут претендовать на льготный ВНЖ. Для этого необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев: иметь достижения в науке, спорте или культуре, внести вклад в развитие страны либо обладать востребованной профессией. Получившие статус могут оформить ВНЖ сверх квоты без знания языка и истории России.

С 2026 года 19 апреля установлено Днем памяти жертв геноцида советского народа. Дата приурочена к указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, зафиксировавшему политику нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.

Региональные изменения: с 1 апреля 2026 по 15 марта 2031 года в отдельных районах Бурятии и Забайкалья введен полный запрет на майнинг криптовалют. В Тюменской области установили пятилетний ценз оседлости для молодых семей на получение жилищных субсидий, а также расширили программу на неполные семьи и семьи с одним родителем-иностранцем.