Конец традиции: власти КНР объявили войну «квартирам смерти» в многоэтажках

Китайские власти вводят законодательный запрет на захоронение родственников в квартирах. Как сообщает Financial Times, документ вступает в силу 31 марта и направлен против широко распространившейся практики использования жилых помещений для хранения останков.

Подобные «квартиры для праха» семьи приобретали на фоне стремительного старения населения и падения цен на недвижимость. Покупка пустующего жилья в многоэтажках зачастую обходилась дешевле, чем оформление места на официальном кладбище.

По данным статистики, Китай занимал второе место в мире по стоимости похоронных услуг. В 2020 году средние расходы на погребение достигали 37,4 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 440 тысячам рублей и составляет почти половину среднегодового дохода жителя страны.