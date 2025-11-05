Конец трудовой гонке: «шестидневки» отменили до 2027 года

Шестидневных рабочих недель в 2026 году не предусмотрено. На это в разговоре с ТАСС обратил внимание председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, утвержденный производственный календарь не содержит периодов с шестидневным графиком, аналогичных тому, что наблюдался в конце октября 2025 года перед празднованием Дня народного единства. Тогда россияне работали с 27 октября по 1 ноября включительно.

Нилов отметил, что в 2026 году подобной ситуации не повторится — все праздничные переносы уже согласованы, и длинных рабочих недель не запланировано.

Кроме того, парламентарий уточнил, что новогодние каникулы также сохранятся в прежнем объеме. Несмотря на предложения об их сокращении, правительство не рассматривает такую инициативу.

Производственный календарь на 2027 год пока не утвержден. Его проект планируется рассмотреть осенью 2026 года.

