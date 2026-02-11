Конец валентинок? Депутаты Госдумы ищут замену западной традиции 14 февраля

День святого Валентина может сменить имя. В Госдуме предложили отказаться от католического покровителя и превратить 14 февраля в российский День любви. Инициатива принадлежит первому зампреду комитета по защите семьи Татьяне Буцкой. Парламентарий заявила: важно не просто поменять название, а создать комплекс из нового имени, символов и традиций. В качестве вариантов она предложила сердечки и плюшевые игрушки как знак доброты. День любви или День плюшевой игрушки — основные альтернативы.

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов для интернет-издания «Ямал-Медиа» пояснил: День Валентина — католический праздник, история западной культуры. В России основная религия — православие, и у многих 14 февраля вызывало раздражение. Возник вопрос о замене на русский аналог.

Такой аналог в стране есть — День семьи, любви и верности 8 июля, в память Петра и Февронии. Но у праздников разные задачи, заметил Данилов. Валентин олицетворяет романтику и первые признания. Молодежи нужен зимний день для теплых чувств. Отменять дату эксперт не советует — лучше сменить вывеску, сохранив содержание.

«Мы можем привнести в этот праздник и собственные российские традиции — православные и не только. У нас страна многонациональная, и регионы могут предложить немало интересных идей. Можно, например, объявить всероссийский конкурс на самую оригинальную и объединяющую наш народ идею», — резюмировал Виталий Данилов.

Эксперт поддерживает переименование: День любви звучит искренне. Наследие Петра и Февронии останется за 8 июля. Зимний праздник может стать молодежным, наполненным человеческим, а не религиозным смыслом. Возможно, спустя годы никто и не вспомнит, что 14 февраля называли иначе.

Споры о том, кем был святой Валентин, не утихают. Историки насчитывают двух раннехристианских мучеников с таким именем. По одной версии, священник тайно венчал легионеров вопреки запрету императора. По другой — патриций Валентин принял смерть, выкупив свободу обращенных слуг. Легенда гласит: перед казнью он написал письмо дочери тюремщика, подписав «Твой Валентин». Эта фраза стала прообразом валентинок.

Исследователи допускают: романтический ореол возник в Средневековье благодаря литературе. Корни праздника уходят в языческие Луперкалии — фестиваль плодородия в середине февраля. В 494 году папа Геласий I запретил Луперкалии, и, по версии, их место занял день памяти Валентина. Прямых доказательств у историков нет.

В 1969 году Католическая церковь исключила Валентина из списка святых, обязательных к почитанию. Как пишет журнал «Фома», сейчас в католическом календаре 14 февраля нет святого Валентина — вспоминают Кирилла и Мефодия. Праздник стал светским. В православии 14 февраля — день мученика Трифона, а в 2026 году — еще и Вселенская родительская суббота.

В мире есть альтернативы. В США — Sweetest Day (День сладостей), в Британии пекут пироги в форме сердца, в Дании отправляют стихи с подснежниками, в Японии женщины дарят шоколад, в Канаде — засушенные цветы.

Ранее сообщалось, как фишинговые «скидки» к 14 февраля опустошают карты и подключают подписки.