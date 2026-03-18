Конец времен или предупреждение? Храм Гроба Господня перестал принимать верующих

В Иерусалиме произошло событие, которое заставило вздрогнуть христиан по всему миру. Главная святыня христианства — Храм Гроба Господня, где согласно церковному преданию находятся Голгофа и гробница, из которой воскрес Иисус Христос, — закрыта для верующих. Решение вступило в силу еще 28 февраля 2026 года на фоне резкого обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, но только сейчас масштаб происходящего стал достоянием общественности.

Доступ к святыне полностью ограничен. Паломники не могут прикоснуться к камню помазания, пройти Крестным путем или войти в Кувуклию, где ежегодно сходит Благодатный огонь. Впервые за всю историю христианства внутри базилики прекратились богослужения. Обычно здесь молитва звучит непрерывно — службы проводят три древние христианские общины: Греческая православная церковь, Армянская апостольская церковь и Римско-католическая церковь. Сейчас мессы, литургии и молебны временно не проводятся, паломников нет.

Почему это произошло

Израильские власти объяснили закрытие соображениями безопасности. Конфликт в регионе сопровождается ракетными обстрелами, и в последние дни обломки перехваченных ракет падали в разных районах Иерусалима. По сообщениям церковных представителей, один из фрагментов упал всего в нескольких сотнях метров от Храма Гроба Господня, ранив человека. Более того, 17 марта осколки ракеты попали прямо в храмовый комплекс — фрагменты упали на крышу церкви святых Константина и Елены, которая находится в составе Храма Гроба Господня.

Беспрецедентность момента

Даже в предыдущие войны и кризисы богослужения здесь продолжались хотя бы в ограниченном формате. Во время пандемии COVID-19 паломников не пускали, но священники службы не прекращали. Сейчас иерархи ведут переговоры с властями, надеясь получить разрешение на проведение хотя бы пасхальных богослужений, ведь до Пасхи остаются считанные недели.

Что это значит для мира

Храм Гроба Господня называют «Матерью-церковью христианства» — он связан с ключевыми событиями Евангелия: Страстями и Воскресением Христа. Его закрытие на фоне войны вызвало широкий резонанс во всем христианском мире.

В эсхатологических ожиданиях христианства Иерусалим и его святыни всегда занимали особое место. Сама архитектура храма, где соединились Голгофа (место смерти) и Гроб Господень (место воскресения), символизирует победу жизни над смертью. Прекращение богослужений в этом сакральном центре многие верующие воспринимают как знамение.

История знает примеры, когда события вокруг иерусалимских святынь воспринимались как предвестия грядущих перемен. Еще в древнерусской литературе храмовая символика связывалась с образом Страшного суда: разорванная завеса храма в момент смерти Христа воплощала не только открытие адских врат, но и грядущую апокалиптическую гибель и обновление всего творения.

Сейчас, когда над святым городом свистят ракеты, а древние стены, помнящие самого Спасителя, содрогаются от взрывов, слова «Храм закрыт» звучат как пророчество. Закрыт ли он для людей временно — или это знак того, что мир вступает в эпоху, когда святое становится недоступным?

Иерархи трех церквей, несущих послушание у Гроба Господня, продолжают молиться — но теперь в храме святых Константина и Елены, расположенном рядом. А древняя базилика стоит пустая, и ее запертые двери стали самым красноречивым символом нашего времени.

Храм Гроба Господня воздвигнут в 335 году по приказу императора Константина Великого и его матери Елены, обретших Крест и Гроб Господень. За почти 1700 лет существования храм не раз страдал от пожаров и разрушений, но богослужения в нем никогда не прекращались полностью. Схождение Благодатного огня происходит здесь ежегодно в Великую субботу — чудо, которое ждут миллионы верующих. Произойдет ли оно в этом году — вопрос, на который пока нет ответа.