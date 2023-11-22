Конференция дубненского отделения «Единой России» прошла в муниципалитете

Общество
пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]

Состоялась XXIV конференция дубненского местного отделения партии «Единая Россия». Новостью поделился глава подмосковного городского округа Дубна Максим Тихомиров в социальных сетях.

Как рассказал глава муниципалитета, на повестке съезда обсуждались вопросы помощи участникам СВО и их близким, участия в партийных проектах и работы с населением. Также партийцы вспомнили победу нынешнего главы Московской области Андрея Воробьева на выборах 2023-го года. На мероприятии участники затронули планы на 2024 год, особенно вопрос президентских выборов.

Глава Дубны Максим Тихомиров, который в рамках конференции был избран секретарем местного партийного отделения, уверен, что достижения команды правительства региона переоценить сложно. Он напомнил, что Подмосковье является одним из лучших российских субъектов по многим показателям.

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