Конференция дубненского отделения «Единой России» прошла в муниципалитете

Как рассказал глава муниципалитета, на повестке съезда обсуждались вопросы помощи участникам СВО и их близким, участия в партийных проектах и работы с населением. Также партийцы вспомнили победу нынешнего главы Московской области Андрея Воробьева на выборах 2023-го года. На мероприятии участники затронули планы на 2024 год, особенно вопрос президентских выборов.

Глава Дубны Максим Тихомиров, который в рамках конференции был избран секретарем местного партийного отделения, уверен, что достижения команды правительства региона переоценить сложно. Он напомнил, что Подмосковье является одним из лучших российских субъектов по многим показателям.