Конференция «Движения первых» состоялась в Правительстве Московской области

Региональная конференция «Движения первых», на которой были подведены итоги работы РДДМ за последний год, прошла в правительстве Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Отмечается, что данное мероприятие посетили более семисот советников директоров по воспитанию, а также более трехсот делегатов муниципальных отделений РДДМ, в том числе члены Советов первых и родительское сообщество.

Напоминаем, что в декабре прошлого года в Сергиевом Посаде открылось самое первое отделение РДДМ, в январе этого года — областной штаб. А сейчас в рядах «Движения первых»состоит уже более ста восьмидесяти пяти тысяч активных ребят. По всему Подмосковью открыто чуть менее тысячи первичных отделений РДДМ на базе школ и учреждений СПО.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе подчеркнула. что РДДМ — это движение, которое объединяет детей и молодежь и помогает им развиваться вместе. Открытие первичных ячеек на базе молодежных центров позволяет школьникам и студентам тесно взаимодействовать, создавать вместе что-то новое и интересное.

В соответствии с рекомендациями регионального министерства информационных и социальных коммуникаций в 17 городских округах Московской области созданы советы по взаимодействию с Движением первых, куда входят сотрудники администраций, сотрудники местных ячеек РДДМ, сотрудники в сфере работы с детьми и молодежью. До конца этого года такие советы будут утверждены во всех городских округах.