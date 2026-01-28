Конференция «Назад в будущее» прошла в рамках Международных Рождественских образовательных чтений

Конференция «Назад в будущее» прошла в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Национальном центре «Россия». Мероприятие организовало Общероссийское общественное движение «Сорок Сороков» при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ и обществом.

Конференция стала ключевой дискуссионной площадкой VI направления «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ». В ней приняли участие более 60 ведущих спикеров и более 1 тыс. представителей духовенства, власти, общественности, спорта, культуры, образования.

В рамках конференции обсудили пути реализации Указа Президента РФ № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации» через обращение к тысячелетнему историческому и духовному опыту России. Ее открыло пленарное заседание на тему «Формирование будущего на основе тысячелетних духовно-нравственных ценностей».

«Президент поставил задачу народосбережения как национальную цель. Сегодня ее может поставить себе только суверенное государство, имеющее на это право. Россия такое право отстояла. Наша политика по защите семьи и традиционных ценностей, закрепленная в Указе № 809, — это ответ на внешнюю экспансию и гарантия стабильного будущего для наших детей», — подчеркнула зампред Госдумы РФ Анна Кузнецова.

Во второй половине дня работа продолжилась в шести тематических секциях, участники которых обсудили практические механизмы воплощения идей, озвученных на пленарном заседании.